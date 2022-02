Um grupo de manifestantes negacionistas da pandemia da covid-19 bloqueou nesta quinta-feira o trânsito nos arredores do aeroporto internacional de Ottawa, no Canadá, de acordo com informações divulgadas pela polícia da cidade.

A corporação, através do Twitter, sinalizou que alterações no trânsito estavam sendo provocadas pelo ato, que conta com um comboio de veículos utilizados por pessoas que questionam as medidas de contenção à propagação do novo coronavírus.