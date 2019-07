A manifestação da oposição realizada sem autorização no último sábado em Moscou, para pedir eleições municipais justas, terminou com 47 menores detidos, informou nesta segunda-feira o chefe da Defensoria do Menor da capital russa, Yevgeny Bunimovich.

Em entrevista à agência "RIA Novosti", Buminovich disse que esteve em várias delegacias às quais os adolescentes foram levados e ordenou que eles fossem entregues aos seus pais. O defensor indicou que a polícia libertou os menores em até quatro horas.