Graves distúrbios foram registrados nesta quinta-feira nos arredores da sede do Congresso da Argentina quando manifestantes que protestavam contra o novo acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) entraram em confronto com a polícia da cidade de Buenos Aires.

Um grupo de manifestantes, em sua maioria encapuzados, jogou pedras contra o prédio do Congresso e contra as tropas que protegiam os arredores, no momento em que o acordo com o FMI está sendo debatido no plenário da Câmara dos Deputados.