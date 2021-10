Cerca de 300 pessoas protestaram nesta sexta-feira, no centro de Santiago, para exigir a renúncia do presidente do Chile, Sebastián Piñera, por causa das supostas irregularidades reveladas no escândalo Pandora Papers e pelas quais ele será investigado pelo Ministério Público.

A manifestação foi convocada pela Confederação de Estudantes do Chile (Confech) e várias organizações sociais e ambientais e durou cerca de três horas na praça central da capital chilena, epicentro dos protestos sociais de 2019, até que policiais chegaram para dispersar os participantes.