Várias pessoas ficaram feridas nesta terça-feira em confrontos entre as forças de segurança e familiares das vítimas da explosão de 4 de agosto de 2020, no porto de Beirute, que tentavam acessar a casa do ministro do Interior libanês, Mohamed Fahmy, para exigir justiça para a tragédia.

Os confrontos, que ainda continuam em frente à casa do ministro e acontecem quase um ano após a explosão que deixou mais de 200 mortos e 6,5 mil feridos na capital libanesa, deixaram um número desconhecido de feridos entre manifestantes e agentes das forças de segurança, informou a Agência Nacional de Notícias do Líbano (ANN).