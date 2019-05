A onda de protestos populares na Argélia completou três meses nesta sexta-feira, nos quais os manifestantes ainda mostram força, mas sem repercussões na arena internacional, apesar da estratégica posição do país, que é crucial para a estabilidade da Europa e de todo o Mediterrâneo.

Como acontece todas as sextas-feiras desde 22 de fevereiro, milhares de argelinos encheram as ruas do centro da capital Argel e de outras cidades do país, mesmo com os impedimentos colocados por um regime que endurece aos poucos a repressão e resiste no poder.