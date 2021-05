Protestos contra o governo do presidente da Colômbia, Iván Duque, deixaram pelo menos 24 mortos em uma semana, segundo a Defensoria do Povo, que revelou que em 11 casos a polícia seria a responsável pelos óbitos.

De acordo com o relatório do órgão, os outros casos correspondem a vítimas de civis e agressores desconhecidos, enquanto uma pessoa morreu de causas naturais, presumivelmente devido a uma doença cardíaca. O documento inclui informações sobre a identidade dos mortos e as circunstâncias nas quais morreram.