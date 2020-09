Moscou, 14 set (EFE). - Um total de 774 pessoas foram presas durante os protestos antigovernamentais que ocorreram no domingo nas principais cidades de Belarus para exigir a renúncia do presidente Alexander Lukashenko, de acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira pelo Ministério do Interior local.

"Ontem, 774 pessoas foram presas por violar as leis sobre atividades em massa, mais de 500 delas foram detidas em Minsk", disse a porta-voz do Ministério, Maria Chemodanova, em seu canal no Telegram.