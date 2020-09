Mais de 440 pessoas foram presas no domingo em Belarus por participarem de protestos contra o presidente do país, Aleksandr Lukashenko, de acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira pelo Ministério do Interior.

No total, 442 cidadãos foram presos na chamada "marcha pela justiça", que reuniu cerca de 50 mil pessoas apenas na capital do país, Minsk, segundo estimativas da imprensa local, número que seria menor do que nos domingos anteriores.