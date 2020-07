Os protestos registrados no centro de Belgrado, na Sérvia, contra novas medidas restritivas para evitar a propagação do novo coronavírus, deixaram 19 policiais e 17 manifestantes feridos, segundo informações obtidas nesta quinta-feira pela Agência Efe.

Milhares de pessoas foram às ruas pelo segundo dia seguido, para mostrar descontentamento com as informações divulgadas pelo presidente do país, Aleksandar Vucic, sobre o combate à Covid-19, a doença provocada pelo patógeno.