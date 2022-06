Os sindicatos dos transportadores da Argentina realizam nesta quarta-feira manifestações e bloqueios de estradas em diferentes partes do país para protestar contra a falta de diesel, as sobretaxas e o aumento dos custos que estão enfrentando.

Os atos respondem, segundo seus organizadores, à falta de resposta dos Ministérios do Trabalho, Transportes e da Secretaria de Energia, mesmo com o governo de Alberto Fernández anunciando a intenção de aumentar as importações de diesel, combustível amplamente utilizado para máquinas agrícolas, caminhões e ônibus de passageiros, entre outros.