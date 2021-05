Manifestantes protestam contra o governo colombiano no domingo, em Bogotá. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Pelo menos uma pessoa morreu e outras 15 ficaram feridas durante distúrbios ocorridos no município colombiano de Yumbo, perto de Cali, na noite de domingo, durante o 19º dia de protestos contra o governo do presidente Iván Duque, segundo confirmaram nesta segunda-feira as autoridades locais.

O prefeito de Yumbo, Jhon Jairo Santamaria, disse à Agência Efe que a diretora do Hospital La Buena Esperanza, Claudia Sanchez, lhe relatou a morte de uma das 16 pessoas que chegaram feridas dos protestos, que terminaram em confrontos entre a polícia e os manifestantes.