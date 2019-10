11 out 2019

EFE Quito 11 out 2019

A Defensoria do Povo do Equador informou nesta quinta-feira que cinco pessoas morreram, 554 ficaram feridas e 929 foram presas durante os protestos contra o governo do país que começaram há uma semana.

Em comunicado, a instituição detalha que a primeira vítima mortal foi Raúl Chilpe, que, segundo investigação feita pela ONG Fundação Regional de Assessoria em Direitos Humanos (Inredh), morreu no domingo ao ser atropelado quando participava de um protesto na província de Azuai. O motorista teria tentado atingir vários manifestantes.