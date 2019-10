As manifestações dos dois últimos dias no Iraque, em prol de melhores serviços básicos no país, já deixou 12 mortos e quase 800 feridos, enquanto a capital, Bagdá, segue sendo palco de mais dois protestos nesta quinta-feira, apesar do toque de recolher imposto.

De acordo com Ali al Bayati, membro da Comissão de Direitos Humanos do Iraque, o balanço de vítimas dos protestos de terça e quarta-feira em vários lugares e os confrontos entre manifestantes e as forças de segurança contabiliza 12 mortos e 782 feridos.