A comemoração do Dia Internacional da Mulher no Chile foi encerrada com 84 pessoas presas, a maioria na capital, onde um grupo de encapuzados tentou derrubar a estátua localizada na Praça Itália e os Carabineros dispersaram os manifestantes, informou a polícia nesta terça.

Segundo a instituição, que destacou cerca de 20 mil agentes nas diferentes concentrações que se realizaram na cidade, ocorreram 75 eventos violentos em todo o país, entre eles "saques de estabelecimentos comerciais no centro de Santiago", "atentados ao monumento do General Manuel Baquedano" e "um incêndio criminoso na catedral de Antofagasta".