Os bolivianos intensificaram os protestos nesta segunda-feira, com o objetivo de forçar a realização do segundo turno das eleições presidenciais, após a polêmica reeleição de Evo Morales, confirmada na última sexta.

Cidades como La Paz - sede do Governo e do Parlamento -, Santa Cruz de la Sierra, a capital Sucre, Cochabamba e outras regiões do país amanheceram com bloqueios em suas principais avenidas e estradas, por parte de opositores e seguidores de Morales.