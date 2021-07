Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia (UE) vão falar nesta segunda-feira sobre a situação em Cuba após protestos liderados por milhares de pessoas no domingo, que resultaram em centenas de detidos e confrontos com apoiadores do presidente Miguel Díaz-Canel.

O anúncio foi feito pelo alto representante para a Política Externa da UE, Josep Borrell, em declarações à imprensa em sua chegada à reunião presencial em Bruxelas.