As autoridades da província da Mongólia Interior, na China, informaram nesta segunda-feira a detecção de 16 casos de covid-19 na região nas últimas 24 horas, que atravessa um mais surto de contágio do novo coronavírus no país asiático.

Desde a última quinta-feira, foram contabilizados 90 positivos, apesar da rígida política de tolerância zero ao patógeno.