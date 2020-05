A província de Alto Adige, no norte da Itália, decidiu ignorar as medidas decretadas pelo governo para uma reabertura gradual durante a pandemia, e a partir desta sexta-feira, está permitindo o funcionamento de lojas de varejo e na próxima segunda será a vez dos bares, restaurantes e cabeleireiros, enquanto no dia 18, planejam abrir creches e escolas primárias.

A reabertura quase total das atividades foi aprovada ontem à noite no conselho provincial e vai contra ao decreto do governo, que impõe que as lojas não sejam abertas antes do dia 18 deste mês, aguardando as duas semanas necessárias para avaliar os dados epidemiológicos após as primeiras atividades abertas no início desta semana.