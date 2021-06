As autoridades de Tóquio e de várias províncias vizinhas cancelaram a abertura de numerosas áreas de torcedores, nas quais instalariam telões para transmitir os Jogos Olímpicos, devido à persistência da pandemia do coronavírus no Japão.

"As medidas contra a Covid-19 também são muito importantes e a decisão sobre eventos transmitidos ao vivo está intimamente ligada a elas", disse a presidente do comitê de Tóquio 2020, Seiko Hashimoto, quando questionada sobre o assunto em uma entrevista coletiva nesta sexta-feira.