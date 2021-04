O estado da economia é a grande preocupação dos eleitores que vão definir o novo governo do Peru nas urnas no próximo domingo (11), e esse temor é mais do que justificado: a pandemia de covid-19 fez o Produto Interno Bruto (PIB) do país despencar 11% e jogou 2 milhões de pessoas no desemprego em 2020.

A reação inicial do governo peruano ao surgimento da covid-19 foi de encerrar a atividade produtiva para minimizar os danos causados pelo avanço do novo coronavírus, já que o sistema de saúde sofria de deficiências históricas.