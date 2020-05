O Paris Saint-Germain negou nesta quarta-feira que presenteará os jogadores do elenco com uma capa de celular de ouro e personalizada, como prêmio pelo título do Campeonato Francês.

De acordo com o clube, não houve qualquer contato com a empresa que teria produzido a peça.

"O PSG não está associado com a Idesign Gold de nenhuma maneira. Essa companhia roubou nosso nome para anunciar que usamos esses serviços para produzir capas de celular de ouro para os jogadores", aponta comunicado emitido pela diretoria.

Nesta terça-feira, o jornal francês "Le Parisien" veiculou a informação sobre a premiação, com a peça feita com ouro 24 quilates, que tinha gravada o nome de cada integrante do elenco, além da expressão "Campeão 2020".

No comunicado, o PSG classifica a notícia como "falsa e enganosa" e garante que tomará todas as medidas necessárias para que a Idesign Gold deixe de utilizar nome e símbolos do clube. EFE

lmpg/bg