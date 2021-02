O Paris Saint-Germain fez uma postagem especial nas redes sociais nesta sexta-feira, para celebrar o aniversário de 25 anos de Neymar, comemorado na data, em meio as especulações de que o jogador prolongará o contrato com o clube até meados de 2026.

"Não é hora de desejar um feliz aniversário para nosso camisa 10", indagou o perfil do PSG, em mensagem acompanhada com um vídeo de um minuto, em que são repassados momentos importantes da trajetória do brasileiro, que chegou em meados de 2017, contratado junto ao Barcelona por 222 milhões de euros (R$ 1,43 bilhão).