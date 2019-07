O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) e a coligação esquerdista Unidas Podemos (UP) prosseguem nesta quarta-feira suas negociações na busca de um acordo de última hora que lhes permita fechar uma coalizão de governo na Espanha e evitar a repetição das eleições.

As negociações estão a cargo de duas pessoas da máxima confiança dos líderes de ambos partidos: Carmen Calvo, vice-presidente do governo interino do PSOE, e Pablo Echenique, secretário de Ação de Governo e Institucional de Unidas Podemos.