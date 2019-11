O Partido Socialista (PSOE) e a coalizão de esquerda Unidos Podemos (UP) chegaram a acordo nesta terça-feira para a formação de um governo, dois dias depois da quarta eleição geral, em quatro anos, segundo informaram fontes da negociação.

O presidente do governo e líder do PSOE, Pedro Sánchez, e o responsável máximo da UP, Pablo Iglesias, deverão comparecer em breve ao Congresso para explicar o pacto firmado e também explicar o conteúdo do que foi negociado.