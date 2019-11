O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) venceu as eleições gerais realizadas neste domingo na Espanha, embora sem conseguir a maioria parlamentar para formar sozinho o novo governo, e a legenda ultradireitista Vox tornou-se a terceira maior bancada no Congresso dos Deputados.

Com 87,04% dos votos apurados, o PSOE está conseguindo 121 deputados dos 350 que integram o Congresso (28,25% dos votos). O conservador Partido Popular (PP) aparece em segundo, com 86 (20,75%), seguido pelo Vox, com 53 (15,12%).

A coalizão esquerdista Unidas Podemos (UP) está em quarto, com 35 cadeiras (12,78%), e o liberal Ciudadanos (C's) ocupa o quinto lugar, com 10 deputados (6,75%).

Entre os partidos independentistas, os da Catalunha conseguem até aqui o maior número de deputados, com 24, somados. O PNV, do País Basco, está conseguindo sete.