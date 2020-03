O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou nesta quarta-feira o adiamento do plebiscito constitucional previsto para 22 de abril e declarou que a próxima semana será de folga em todo o país, com o objetivo de conter a propagação do novo coronavírus.

"A prioridade é a saúde, a vida e a segurança das pessoas", disse Putin, em uma mensagem transmitida pela TV.