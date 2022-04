O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta segunda-feira que a "guerra relâmpago" do Ocidente com sua política de sanções contra a Rússia devido à invasão à Ucrânia fracassou, dado que, segundo ele, a economia russa está se estabilizando enquanto o padrão de vida dos europeus está caindo.

O cálculo do Ocidente foi "impactar rapidamente a situação financeira e econômica do nosso país, provocar o pânico nos mercados, o colapso do sistema bancário, um desabastecimento em massa de produtos nas lojas", disse o mandatário em reunião com membros do governo sobre a situação econômica do país.