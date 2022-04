O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta terça-feira que o Ocidente precisa dos fertilizantes do país, que é um dos principais produtor e exportador para todo o mundo, por isso, seguirá comprando, apesar das possíveis sanções da União Europeia (UE) contra o bem.

"Não temos nenhum desejo de prejudicar ninguém, de nenhuma forma. Simplesmente, temos que colocar tudo isso em ordem, tanto com a logística, como com as seguradoras", indicou o chefe de Estado, em uma reunião sobre o apoio oferecido à indústria agrícola.