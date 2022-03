O presidente da Rússia, Vladimir Putin, enfatizou que a ofensiva militar do país na Ucrânia está prosseguindo com sucesso, destacou o heroísmo dos soldados russos e denunciou o uso de estrangeiros como reféns por combatentes ucranianos.

"A operação militar especial está procedendo estritamente de acordo com o cronograma, de acordo com os planos. Todas as missões planejadas estão sendo realizadas com sucesso", disse ele em uma reunião do Conselho de Segurança russo.