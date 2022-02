O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta sexta-feira que há um "agravamento" do conflito no leste da Ucrânia, onde o exército do país vizinho combate desde 2014 milícias separatistas pró-russas, que são apoiadas por Moscou.

"Lamentavelmente, agora observamos um agravamento da situação no Donbass", afirmou o chefe de governo, em entrevista coletiva concedida em conjunto com o presidente de Belarus, Alexandr Lukashenko.