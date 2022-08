O presidente da Rússia, Vladimir Putin, agradeceu nesta sexta-feira ao mandatário da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, pelo papel desempenhado na assinatura do acordo para a exportação de cereais ucranianos e alimentos russos.

"Com sua participação direta e a mediação da ONU foi solucionado o problema relacionado ao abastecimento de cereal ucraniano dos portos do mar Negro. O abastecimento já começou. Quero agradecer por isso e porque, ao mesmo tempo, foi adotada uma solução conjunta sobre o abastecimento ininterrupto de alimentos e fertilizantes russos ao mercado mundial", disse Putin no começo de uma reunião em Sochi.