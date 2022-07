O presidente da Rússia, Vladimir Putin, destacou nesta terça-feira em Teerã que as negociações sobre as exportações de cereais ucranianos estão avançando, embora "ainda haja questões por resolver".

"Com sua mediação, avançamos, mas também é verdade que ainda há questões por resolver", disse Putin, no início de uma reunião com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.