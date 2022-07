O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou um decreto que simplifica a concessão da cidadania do país para todos os cidadãos ucranianos, segundo a norma que foi publicada nesta segunda-feira.

Anteriormente, tinham este direito os residentes das repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, no leste do território ucraniano, assim como os habitantes das províncias de Zaporizhzhia e Kherson, no sul, entre outros grupos.