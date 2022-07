O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou nesta quinta-feira o decreto de lei sobre a resposta do pais à restrição do funcionamento dos veículos de comunicação russos no exterior, que permite fechar escritórios de correspondentes e revogar credenciais de jornalistas.

"No caso da proibição (ou restrição) no território de um país estrangeiro, das atividades de um meio de comunicação russo, como medida de resposta e, com base em uma decisão do procurador-geral da Federação Russa ou seus adjuntos, as atividades de um meio de comunicação estrangeiro podem ser proibidas (ou restritas), diz o texto publicado no site de informações legais do país.