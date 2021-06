O presidente da Rússia, Vladimir Putin, avaliou positivamente a reunião desta quarta-feira com o mandatário dos Estados Unidos, Joe Biden, e afirmou que "não houve nenhuma hostilidade", apesar das divergências existentes entre ambos.

"Considero que não houve nenhuma hostilidade. Pelo contrário, nosso encontro transcorreu com princípios. Nossas avaliações diferem em muitos aspectos, mas, do meu ponto de vista, ambas as partes demonstraram o desejo de compreender o outro e de buscar uma aproximação das posições", comentou.