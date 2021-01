O presidente da Rússia, Vladímir Putin, celebrou nesta quarta-feira o acordo com os Estados Unidos pela prorrogação do último tratado de desarmamento nuclear vigente entre os dois países, o chamado "Novo START", que foi aprovado pela Duma, a Câmara Baixa do Parlamento russo.

"Sem dúvida, este é um passo em uma boa direção. Contudo, as contradições aumentam de todas as formas, como uma espiral", disse o mandatário, durante discurso no Fórum de Davos.