O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira que a situação no Afeganistão "é uma catástrofe" após a saída das tropas internacionais, ao mesmo tempo que garante não desejar uma desintegração do país e defende que o Talibã mantenha "relações civilizadas" com o resto do mundo.

"É uma catástrofe, é verdade. É uma catástrofe porque os americanos, que são pessoas muito pragmáticas, gastaram mais de US$ 1,5 trilhão nesta campanha (militar) e qual foi o resultado?", perguntou Putin, durante seu discurso no Fórum Econômico Oriental, em Vladivostok.