O presidente da Rússia, Vladimir Putin, concedeu nesta segunda-feira o título honorário de "Guarda" à 64ª Brigada Independente Motorizada do exército do país, acusada pelas autoridades da Ucrânia de estar envolvida no suposto massacre de civis ocorrido na cidade de Bucha, nos arredores de Kiev.

"Pelo heroísmo e coragem, pela integridade e o valor demonstrado pela brigada nos combates para defender a Pátria e os interesses do Estado, em condições de um conflito armado, decreto atribuir o título honorário de Guarda à 64ª Brigada Independente Motorizada", aponta decreto presidencial.