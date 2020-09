Em conversa por telefone com o presidente da França, Emmanuel Macron, o mandatário russo, Vladimir Putin, classificou nesta segunda-feira como "infundadas" as acusações contra a Rússia no caso do opositor Alexey Navalny, que se recupera de um envenenamento em um hospital em Berlim,

"A situação em torno do 'caso Alexey Navalny' foi longamente discutida. Vladimir Putin ressaltou o caráter inapropriado das acusações infundadas à parte russa", disse o Kremlin em comunicado, especificando que a conversa foi realizada por iniciativa de Macron.