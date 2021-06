O presidente da Rússia, Vladimir Putin, convidou nesta sexta-feira os estrangeiros a visitarem o país para se vacinar contra a Covid-19, para o que ordenou que o governo "crie as condições necessárias" dentro de um mês.

"Peço ao governo que crie as condições para a vacinação paga de estrangeiros em nosso país antes do final do mês", declarou Putin durante seu discurso na sessão plenária do Fórum Econômico Internacional em São Petersburgo.