O presidente da Rússia, Vladimir Putin, convocou nesta terça-feira os governantes dos países do bloco Brics, que integra junto com Brasil, Índia, China e África do Sul, a acelerar a criação de um centro de vacinas, após acordo firmado em anterior reunião de cúpula, realizada em 2018.

"Consideramos de grande importância agilizar a criação de um centro de desenvolvimento e pesquisa de vacinas do Brics, algo que definimos há dois anos, com nossos colegas sul-africanos, em Johanesburgo", disse o chefe de governo russo, no discurso de abertura do 12º encontro de líderes do grupo.