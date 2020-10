9 out 2020

EFE Moscou 9 out 2020

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, convocou os ministros das Relações Exteriores de Azerbaijão e Armênia para uma reunião em Moscou, com objetivo de discutir o conflito na região de Nagorno Karabakh e tentar alcançar um cessar-fogo.

"Após uma série de conversas telefônicas com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, e o primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashkin, o Presidente da Federação Russa pede o fim do confronto armado na zona de conflito de Nagorno-Karabakh por razões humanitárias, a fim de trocar os corpos dos mortos e trocar prisioneiros", indicou o Kremlin, em comunicado.