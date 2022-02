O presidente da Rússia, Vladimir Putin, descreveu nesta quarta-feira as negociações com o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que está em Moscou, como "substanciais" e "construtivas".

"O Brasil é o principal parceiro comercial da Rússia na América Latina e no Caribe", declarou o líder russo em pronunciamento conjunto com Bolsonaro a jornalistas ao final da reunião que tiveram no Kremlin.