O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira que está sendo criado na Ucrânia um "enclave antirrusso" que ameaça a Rússia e que o objetivo militar de Moscou é acabar com este fenômeno.

"No território da atual Ucrânia começaram a criar um enclave antirrusso que ameaça o nosso país", disse o chefe do Kremlin em reunião com estudantes de Kaliningrado, um enclave russo à beira do mar Báltico, em evento para marcar o início das aulas transmitido ao vivo pela televisão estatal russa.