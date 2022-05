O presidente da Rússia, Vladimir Putin, denunciou nesta segunda-feira que componentes de armas biológicas estavam sendo criados na Ucrânia e que a Rússia obteve "provas documentais" disso durante a invasão ao país vizinho.

"Agora, durante a operação especial na Ucrânia, obtivemos provas documentais de que nas proximidades de nossas fronteiras estavam sendo criados essencialmente componentes de armas biológicas", declarou Putin em uma reunião no Kremlin com os líderes da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC).