O presidente da Rússia, Vladimir Putin, destacou nesta quarta-feira o significativo crescimento do intercâmbio comercial com o Brasil, ao receber o presidente Jair Bolsonaro para reunião no Kremlin.

"Apesar de todas as restrições no ano passado, o aumento das trocas comerciais chegou a 80%", garantiu Putin, que saudou o chefe de governo brasileiro com um aperto de mãos.