O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira em conversa telefônica com o presidente da China, Xi Jinping, que está disposto a realizar "negociações de alto nível" com a Ucrânia após a ofensiva militar que iniciou no país vizinho.

Citado pela rede de televisão estatal chinesa "CCTV", Xi disse apoiar que Kiev e Moscou "resolvam seus problemas através da negociação" e que Pequim "respeita a soberania e a integridade territorial dos Estados", embora tenha enfatizado que "é importante respeitar as legítimas preocupações de segurança de todos os países envolvidos".