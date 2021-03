O presidente da Rússia, Vladimir Putin, está disposto a restabelecer as relações com os Estados Unidos na mesma medida em que Washington esteja pronto para isso, disse nesta segunda-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

"O presidente Putin declarou em várias ocasiões sua disposição de restabelecer e desenvolver dinamicamente nossas relações (com os EUA) na medida em que o lado americano esteja preparado para isso", disse Peskov, em sua entrevista coletiva diária por telefone.