O presidente da Rússia, Vladimir Putin, indicou nesta terça-feira que o envio de tropas do país à região do Donbas, no leste da Ucrânia, dependerá da situação local e garantiu que não há necessidade disso acontecer imediatamente.

Segundo o chefe do Executivo, que concedeu entrevista coletiva, tudo dependerá do desenrolar dos acontecimentos e da "situação no território", depois de ter recebido do Senado a autorização para usar as Forças Armadas no exterior.